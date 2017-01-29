Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Fatih Terim'le ilgili de konuşurken "Görevi bıraksın" dedi.

İşte Yıldırım'ın Fatih Terim'le ilgili açıklamaları:

"Ya Milli Takım teknik direktörlüğünü bıraksın ya da futbol direktörlüğü görevini. İkisi aynı anda olmaz. Fatih Terim'in şahsıyla ilgili bir problemim yok ama görevinden ayrılmalıdır. Tek bir görevin başına geçmelidir. Fatih Terim'in aldığı para bizi ilgilendirmiyor. 5 yıllk ve 10 yıllık plan yapılmalıdır. Almanya gibi Belçika gibi"