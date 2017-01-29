 File derbisi Fener’in: 3-0 – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    File derbisi Fener’in: 3-0

    File derbisi Fener’in: 3-0
    'nin 13. haftasındaki derbi karşılaşmasında , 'ı 3-0 yendi. Diğer sonuçlar: İdmanocağı- Eczacıbaşı: 0-3, Halkbank-Nilüfer Bld: 3-1, Çanakkale Bld-Sarıyer Bld: 3-1, VakıfBank-Seramiksan: 3-1.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:17
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