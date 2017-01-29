File derbisi Fener’in: 3-0
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftasındaki derbi karşılaşmasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-0 yendi. Diğer sonuçlar: İdmanocağı- Eczacıbaşı: 0-3, Halkbank-Nilüfer Bld: 3-1, Çanakkale Bld-Sarıyer Bld: 3-1, VakıfBank-Seramiksan: 3-1.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
Yorum
fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
Toplam 8
Yorum
TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
File derbisi Fener’in: 3-0 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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