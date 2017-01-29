 F.Bahçeli oyuncu özür diledi – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    F.Bahçeli oyuncu özür diledi

    F.Bahçeli oyuncu özür diledi

    Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Kayserispor, Fenerbahçe'yi 4-1 mağlup etti.

    Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli futbolcu , "Açıkçası çok fazla söylenecek bir şey yok. Bugün buraya birinin gelmesi gerektiği için ben gelmek zorunda kaldım. Bugün golü de bulduk. İkinci yarıya da iyi başladık, pozisyonlarımız da vardı. Ancak ikinci golü yedik, arkasından golü atalım derken kendimize yakışmayan goller yedik. Özür dileriz, söylenecek bir şey yok."

    Son olarak sakatlığı hakkında bir değerlendirmede bulunan Mehmet Topal, "Takımda sakat oyuncular da vardı. Son 2-3 antrenmanda takımla çalıştım. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Keşke kazansaydık, ağır bir mağlubiyet aldık ve herkesten özür dileriz."dedi.

    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:34
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