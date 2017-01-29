F.Bahçeli oyuncu özür diledi
Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Kayserispor, Fenerbahçe'yi 4-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, "Açıkçası çok fazla söylenecek bir şey yok. Bugün buraya birinin gelmesi gerektiği için ben gelmek zorunda kaldım. Bugün golü de bulduk. İkinci yarıya da iyi başladık, pozisyonlarımız da vardı. Ancak ikinci golü yedik, arkasından golü atalım derken kendimize yakışmayan goller yedik. Özür dileriz, söylenecek bir şey yok."
Son olarak sakatlığı hakkında bir değerlendirmede bulunan Mehmet Topal, "Takımda sakat oyuncular da vardı. Son 2-3 antrenmanda takımla çalıştım. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Keşke kazansaydık, ağır bir mağlubiyet aldık ve herkesten özür dileriz."dedi.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:34
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 50
Yorum
BJK__ Mehmet ekici kesinlikle Fenerbahçeye gitmeli.Beşiktaşlı olarak istemiyoruz.Zaten Fenerbahçe bu saatten sonra doğrulamaz: ))
- “Arzu ettiğimiz bir galibiyet aldık”
Toplam 6
Yorum
ömer te. Adamlar varela diye oyuncu bulup getirmiş.güray şahane oynamış.sen ise KARAVEYEV i nerden buldun derler adama..Azzzziiiiizzzz yedin bitirdin
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 50
Yorum
ttz yarin aziz yildirim Ronaldo beni aradi almadim diyecek
F.Bahçeli oyuncu özür diledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.