Derbi öncesi F.Bahçe'de korkutan sakatlık
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe'de Mehmet Topal korkuttu.
Gelecek hafta Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Mehmet Topal, Kayserispor karşısında maçın ilk yasının bitiminde sakatlık yaşadı.
Rakibiyle çarpışan Mehmet Topal acılar içinde yerde kalırken sağlık görevlileri hemen oyun alanına girdi.
Yapılan müdahale sonrası Topal'ın kaburgasında ezilme tespit edildiği belirtildi.
Ağrı kesici sprey uygulanan yıldız futbolcunun durumunun ciddi olmadığı ifade edilirken Milli yıldız, ikinci yarıda sahadaki yerini aldı.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:42
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