 Derbi öncesi F.Bahçe'de korkutan sakatlık – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    Derbi öncesi F.Bahçe'de korkutan sakatlık

    Derbi öncesi F.Bahçe'de korkutan sakatlık

    Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe'de korkuttu.

    Gelecek hafta Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe'de , Kayserispor karşısında maçın ilk yasının bitiminde sakatlık yaşadı.

    Rakibiyle çarpışan Mehmet Topal acılar içinde yerde kalırken sağlık görevlileri hemen oyun alanına girdi.

    Yapılan müdahale sonrası Topal'ın kaburgasında ezilme tespit edildiği belirtildi.

    Ağrı kesici sprey uygulanan yıldız futbolcunun durumunun ciddi olmadığı ifade edilirken Milli yıldız, ikinci yarıda sahadaki yerini aldı.

    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:42
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