 Avrupa ikiyüzlü! – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    Avrupa ikiyüzlü!

    Avrupa ikiyüzlü!

    F.Bahçe Basketbol Takımı’nın koçu Obradovic, Avrupa’nın Paris, Berlin ve Nice’teki terör olayları ile Türkiye’deki terör olaylarına tepkisinin farklı olduğunu söyledi.

    Erkek Basketbol Takımı'nı başarıdan başarıya koşturan Zeljko Obradovic, terör eylemleri konusunda Avrupa'nın ikiyüzlü davrandığını söyledi. Sırbistan'da haftalık yayın yapan Nedeljnik isimli dergiye röportaj veren tecrübeli koç, "Türkiye'de yaşanan terör saldırıları Paris, Berlin ve Nice'te de yaşandı. Ancak Avrupa'nın reaksiyonu farklı oldu. Orada olduğunda herkes şikayet ediyor ama burada olduğunda aynı şiddette bir tepki görmüyorum. Her iki tarafta da ölenler, masum insanlar" ifadelerini kullandı.

    MÜZİK SESİ KAYBOLDU
    Obra, Reina saldırısı için de, "Yılbaşında Belgrad'dan gelen dostlarla, Sırp müzisyenlerin çaldığı bir Boşnak restoranına gitmiştik. Şoförüm bir ara Reina'da bir şeyler olduğunu söyledi. Bir trajediydi. O anda müzik sesi kulağımdan uzaklaştı" dedi.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:35
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