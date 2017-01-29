Avrupa ikiyüzlü!
F.Bahçe Basketbol Takımı’nın koçu Obradovic, Avrupa’nın Paris, Berlin ve Nice’teki terör olayları ile Türkiye’deki terör olaylarına tepkisinin farklı olduğunu söyledi.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nı başarıdan başarıya koşturan Zeljko Obradovic, terör eylemleri konusunda Avrupa'nın ikiyüzlü davrandığını söyledi. Sırbistan'da haftalık yayın yapan Nedeljnik isimli dergiye röportaj veren tecrübeli koç, "Türkiye'de yaşanan terör saldırıları Paris, Berlin ve Nice'te de yaşandı. Ancak Avrupa'nın reaksiyonu farklı oldu. Orada olduğunda herkes şikayet ediyor ama burada olduğunda aynı şiddette bir tepki görmüyorum. Her iki tarafta da ölenler, masum insanlar" ifadelerini kullandı.
MÜZİK SESİ KAYBOLDU
Obra, Reina saldırısı için de, "Yılbaşında Belgrad'dan gelen dostlarla, Sırp müzisyenlerin çaldığı bir Boşnak restoranına gitmiştik. Şoförüm bir ara Reina'da bir şeyler olduğunu söyledi. Bir trajediydi. O anda müzik sesi kulağımdan uzaklaştı" dedi.
MÜZİK SESİ KAYBOLDU
Obra, Reina saldırısı için de, "Yılbaşında Belgrad'dan gelen dostlarla, Sırp müzisyenlerin çaldığı bir Boşnak restoranına gitmiştik. Şoförüm bir ara Reina'da bir şeyler olduğunu söyledi. Bir trajediydi. O anda müzik sesi kulağımdan uzaklaştı" dedi.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
Yorum
fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
Toplam 8
Yorum
TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
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