 Vefa Küçük: Pek keyifli değiliz – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    Vefa Küçük: Pek keyifli değiliz

    Vefa Küçük: Pek keyifli değiliz

    Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük: "Kulübümüzde ve ülkemizde cereyan eden olaylar oldu. Kulübümüz yönünden sevindirici olmakla birlikte, ülkemiz yönünden herkes gibi bizleri de derinden üzen hadiselerle karşılaşmamızdan dolayı pek keyifli değiliz"

    Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı, başladı.

    Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, son toplantıyı ekim ayında yaptıklarını hatırlatarak, "Aradan geçen üç ay içinde kulübümüzde ve ülkemizde cereyan eden olaylar oldu. Kulübümüz yönünden sevindirici olmakla birlikte, ülkemiz yönünden herkes gibi bizleri de derinden üzen hadiselerle karşılaşmamızdan dolayı pek keyifli değiliz." dedi.

    Fenerbahçe Kulübünün günden güne hızlanan faaliyetlerinin sürdüğünü kaydeden Küçük, "Divan başkanı ve heyeti olarak bu yararlı faaliyetleri yakından takip ediyoruz, destekliyoruz ve kulübümüz açısından iftihar ediyoruz." ifadelerini kullandı.

    Camianın faaliyetleri içinde Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübününün kurulduğunu hatırlatan Küçük, kulübün başkanı Okan Yelkovan'ı kürsüye davet etti.

    Okan Yelkovan, toplantıya katılanlara hitap ederek kulübün faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:06
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