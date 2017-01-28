Vefa Küçük: Pek keyifli değiliz
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük: "Kulübümüzde ve ülkemizde cereyan eden olaylar oldu. Kulübümüz yönünden sevindirici olmakla birlikte, ülkemiz yönünden herkes gibi bizleri de derinden üzen hadiselerle karşılaşmamızdan dolayı pek keyifli değiliz"
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı, başladı.
Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, son toplantıyı ekim ayında yaptıklarını hatırlatarak, "Aradan geçen üç ay içinde kulübümüzde ve ülkemizde cereyan eden olaylar oldu. Kulübümüz yönünden sevindirici olmakla birlikte, ülkemiz yönünden herkes gibi bizleri de derinden üzen hadiselerle karşılaşmamızdan dolayı pek keyifli değiliz." dedi.
Fenerbahçe Kulübünün günden güne hızlanan faaliyetlerinin sürdüğünü kaydeden Küçük, "Divan başkanı ve heyeti olarak bu yararlı faaliyetleri yakından takip ediyoruz, destekliyoruz ve kulübümüz açısından iftihar ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Camianın faaliyetleri içinde Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübününün kurulduğunu hatırlatan Küçük, kulübün başkanı Okan Yelkovan'ı kürsüye davet etti.
Okan Yelkovan, toplantıya katılanlara hitap ederek kulübün faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:06
- Tolgay ve Orellana temasları sürüyor
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Yorum
54 imparatorluğu ikiside gereksiz
- Yanal: Üreten oyuncu gerek
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Yorum
54 imparatorluğu hedef 2023... bu tarihe kadar senden 2,şenol güneşten 2 şampiyonluk bekliyoruz hocam.
- Yeni stada Aker ruhu
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54 imparatorluğu şenol güneş spor kompleksi-*bein sports arena
Vefa Küçük: Pek keyifli değiliz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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