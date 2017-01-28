Sosa Beşiktaş'ı suçlamış

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada Sosa'nın transferi için Milan'la anlaştıklarını fakat oyuncunun kendini kanıtlamak için gelmediğini söyledi.

Aziz Yıldırım, "Sosa ile de görüştük. Kendisine teklif yaptık. Ama o Milan'da kendini kanıtlamak istediğini söyledi. Medyada terörden korktuğu için gelmediği söyleniyor. Menajeri 'Böyle bir şey yok, oradaki eski kulübümüz bu söylentileri yayıyor' dedi" diye konuştu.