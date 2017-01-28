Sosa Beşiktaş'ı suçlamış
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada Sosa'nın transferi için Milan'la anlaştıklarını fakat oyuncunun kendini kanıtlamak için gelmediğini söyledi.
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:41
- ''Görevi bıraksın''
Toplam 23
Yorum
BJK 1903 AZIZ YILDIRIM HERKEZE SALDIRIP GÜNDEME GETIRMEYE BASLADI BUARA FB BAYA KÖTÜ KOKULAR GELIYOR TEK FB MALI DURMUNU GÜNDEM DISI TUTUYOR NEDENSE?
- Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 21
Yorum
BJK 1903 AZIZ YILDIRIM HARBIDEN FENERLILER MASAL ANLATIYOR VERGI YOK KUR TABI TEK FB DE VAR BJK ,GS,TS YOK O DERT AZIZ KISACA FB BATIRDIM DIYEMIYOR.
- Quaresma'dan Aziz Yıldırım'a jet cevap
Toplam 49
Yorum
ömer bu da gol değil aziz yıldırım yeter artık türk futbolunu en iyi şekilde hizmet istiyorsan futboldan uzak dur paran çok git film falan çevir
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