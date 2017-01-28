Rodriguinho ısrarı
İlk teklifi Corinthians tarafından geri çevrilen Fenerbahçe’nin yeni bir öneride bulunduğu bildirildi. sambacının da Avrupa’ya açılmak istediği belirtiliyor.
BONSERVİSİ 3 AYRI KULÜPTE
Rodriguinho'nun bonservisinin üç farklı kulüpte olması transferi zorlaştıran en önemli etken... Corinthians, sambacının sadece yüzde 50 haklarına sahip. Bonservisin diğer yüzde 40'ı Capivariano'ya, yüzde 10'u ise America-MG'ye ait.. Bugüne kadar Avrupa'ya hiç transfer olmayan Rodriguinho; Bragantino, Capivariano, America-MG, Coimbra-MG, Corinthians, Gremio ve Sharjah takımlarında forma giydi. Tecrübeli orta sahanın 166 maçta 30 gol ve 10 asisti var.
Sözleşmesi Aralık 2017'de bitecek olan Rodriguinho'nun transfermarkt verilerine göre mevcut piyasa değeri 1.25 milyon euro. 28 yaşındaki sambacı geçtiğimiz sezon forma giydiği 49 maçta 10 gol atmıştı.
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:17
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Toplam 4
Yorum
POYRAZ TFF biliyormusunuz burdan bir şey yazsam suç olur.60 yaşındayım bu yaşıma kadar bu kadar tarafını belli eden TFF yönetimi görmedim canınız
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Toplam 35
Yorum
BaK HeLe Ödeme gitsin Başkan bakalım ne yapacaklar bu taraftarda zamanında nasıl sahip çıktıysa yine çıkar takımına FB sahipsiz degil
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Toplam 56
Yorum
POYRAZ Nuri kendi işine bak koçum senin haddinemi Volkanı eleştirmek .GS nin avukatlığını yapma en büyük kazığı onlardan yiyeceksiniz ozamanda seni
Rodriguinho ısrarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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