 ‘Normal konuştum’ – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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HEPSİ
    28 Ocak 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ‘Normal konuştum’

    ‘Normal konuştum’
    'nde G.Saray'ı 15 sayı geriden deviren 'de koç Obradovic, "Devre arasında çok normal bir konuşma yaptım. Değişmesi gereken şeyleri söyledim. Oyuncularım da beni anladı" dedi. Obra, Euroleague'in uzun bir yol olduğunu ve favorileri konuşmak için erken olduğunu kaydetti.
    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:11
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