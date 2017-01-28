‘Normal konuştum’
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:11
- Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
Toplam 4
Yorum
POYRAZ TFF biliyormusunuz burdan bir şey yazsam suç olur.60 yaşındayım bu yaşıma kadar bu kadar tarafını belli eden TFF yönetimi görmedim canınız
- Cezada ‘ölçü’ kaçtı!
Toplam 35
Yorum
BaK HeLe Ödeme gitsin Başkan bakalım ne yapacaklar bu taraftarda zamanında nasıl sahip çıktıysa yine çıkar takımına FB sahipsiz degil
- Galatasaray'dan Volkan Demirel çıkışı
Toplam 56
Yorum
POYRAZ Nuri kendi işine bak koçum senin haddinemi Volkanı eleştirmek .GS nin avukatlığını yapma en büyük kazığı onlardan yiyeceksiniz ozamanda seni
‘Normal konuştum’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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