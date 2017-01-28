Napoli pişman oldu
İtalyan basını, Robin van Persie ile Amsterdam’da yemek yiyen Napoli'li yöneticilerin, F.Bahçe’den aldığı ücreti duyunca masadan kalktığını yazdı.
2.1 MİLYON EURO ÖNERDİ
Napoli'nin ise yılda 2.1 milyon euro teklif ettiği, Van Persie'nin de bu rakamı geri çevirdiği öğrenildi. Avrupa'da vergiler de oyuncular tarafından ödeniyor. Bu yüzden elit kulüpler dışındaki takımlar transferde futbolculara astronomik rakamlara çıkamıyor.
THE SUN: AYRILACAK
The Sun gazetesi, Van Persie ile Napoli'nin yanı sıra Sao Paulo'nun da ilgilendiğini yazarken, Hollandalı oyuncunun her an Fenerbahçe'den ayrılabileceğini ileri sürdü. BAE'de yayın yapan Gulf News de Van Persie'nin ay başındaki Dubai tatili sırasında Al Ahli başkanıyla görüştüğünü iddia etmişti.
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:16
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Toplam 4
Yorum
POYRAZ TFF biliyormusunuz burdan bir şey yazsam suç olur.60 yaşındayım bu yaşıma kadar bu kadar tarafını belli eden TFF yönetimi görmedim canınız
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Toplam 35
Yorum
BaK HeLe Ödeme gitsin Başkan bakalım ne yapacaklar bu taraftarda zamanında nasıl sahip çıktıysa yine çıkar takımına FB sahipsiz degil
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Toplam 56
Yorum
POYRAZ Nuri kendi işine bak koçum senin haddinemi Volkanı eleştirmek .GS nin avukatlığını yapma en büyük kazığı onlardan yiyeceksiniz ozamanda seni
Napoli pişman oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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