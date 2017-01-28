 Napoli pişman oldu – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    pişman oldu

    Napoli pişman oldu

    İtalyan basını, ile Amsterdam’da yemek yiyen 'li yöneticilerin, F.Bahçe’den aldığı ücreti duyunca masadan kalktığını yazdı.

    takımı takviye etmeye çalışırken, Robin van Persie'nin Amsterdam'da Napoli ile transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. İtalyan basınında yer alan haberde, Nopilili yetkililerin yıldız futbolcuyla Amsterdam'da yemek yediği belirtildi. Konuşma sırasında rakamlar da gündeme geldi ancak Van Persie'nin Fenerbahçe'den aldığı ücret ile 'nin teklifi arasında uçurum olunca pazarlığın başlamadan bittiği kaydedildi. Van Persie'nin sarı-lacivertli takımdan maç başılarla birlikte yılda 6.5 milyon euro'ya yakın para kazandığı belirtiliyor.

    2.1 MİLYON EURO ÖNERDİ
    Napoli'nin ise yılda 2.1 milyon euro teklif ettiği, Van Persie'nin de bu rakamı geri çevirdiği öğrenildi. Avrupa'da vergiler de oyuncular tarafından ödeniyor. Bu yüzden elit kulüpler dışındaki takımlar transferde futbolculara astronomik rakamlara çıkamıyor.

    THE SUN: AYRILACAK
    gazetesi, Van Persie ile Napoli'nin yanı sıra Sao Paulo'nun da ilgilendiğini yazarken, Hollandalı oyuncunun her an Fenerbahçe'den ayrılabileceğini ileri sürdü. BAE'de yayın yapan Gulf News de Van Persie'nin ay başındaki Dubai tatili sırasında Al Ahli başkanıyla görüştüğünü iddia etmişti.
    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:16
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