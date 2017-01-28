Konya’ya Aatıf yanıtı

Trabzon'a gitmeyi reddeden Aatıf'ın akıbeti belli oldu. F.Bahçe yönetimi, bir süredir Faslı futbolcu ile ilgilenen Konya'ya kararını bildirdi ve Aatıf'ın sezon sonuna kadar kadroda olacağı açıklandı. Konya'ya gönderilen mesajda "Sadece size değil hiçbir kulübe göndermeyeceğiz" denildi.