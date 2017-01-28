 Konya’ya Aatıf yanıtı – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    Konya’ya Aatıf yanıtı

    Konya’ya Aatıf yanıtı
    Trabzon'a gitmeyi reddeden Aatıf'ın akıbeti belli oldu. F.Bahçe yönetimi, bir süredir Faslı futbolcu ile ilgilenen Konya'ya kararını bildirdi ve Aatıf'ın sezon sonuna kadar kadroda olacağı açıklandı. Konya'ya gönderilen mesajda "Sadece size değil hiçbir kulübe göndermeyeceğiz" denildi.
    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:51
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