Kayserispor hazırlıkları tamamlandı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenman ısınma, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından dar alanda yapılan pas organizasyonları ile devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.
Bu antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak Borajet Havayollarına ait özel uçakla Kayseri'ye gidecek.
Bu antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak Borajet Havayollarına ait özel uçakla Kayseri'ye gidecek.
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:08
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aziz Yıldırım'dan flaş Fatih Terim açıklaması
Toplam 14
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/*/ fatih terim istifa etmeli..arda olayı bardağı taşırdı artık..ses yok..
- ''Yıldızların peşindeyiz''
Toplam 1
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............. tarihin en yalancı ve beceriksiz yönetimi
- Bruma’ya sözleşme şoku
Toplam 6
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austin bruma konusunda en iyisi ii bir pazarlamayla iiii paralara satılmasıdır..perfrmansı yüksekken sat gitsin zaten tam olarak hiç istemdi gs ı
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