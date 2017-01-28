 İsveç ‘çakısı’ – Fotomaç – 28 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ocak 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    İsveç ‘çakısı’

    İsveç ‘çakısı’
    UEFA Avrupa Ligi'nde 'nin rakibi olan , İsveçli 'u transfer etti. 25 yaşındaki İsveçli milli futbolcunun Rus ekibinin yarın İspanya'da başlayacak ikinci kış kampına katılacağı duyuruldu. Son 5 sezondur Elfsborg'da oynayan Claesson son pas uzmanı olarak anılıyor ve tekniği iyi bir oyuncu.
    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İsveç ‘çakısı’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.