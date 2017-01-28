İlk sanal derbi yarın

F.Bahçe ve G.Saray, rekabeti bu kez de sanal derbide yaşanacak. 1907 F.Bahçe Espor ve G.Saray Esports takımları, tarihlerinde ilk kez espor arenasında rakip olarak mücadele edecek. Yarın 16.00'da başlayacak maç League of Legends'ın Twitch ve YouTube kanallarından yayınlanacak.