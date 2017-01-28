 Hazırlıklar start aldı – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    Hazırlıklar start aldı

    Hazırlıklar start aldı
    F.Bahçe, Kayseri karşılaşması hazırlıklarına, 1 günlük iznin ardından dün başladı. Pas çalışması ve çift kale maçın ardından bireysel çalışmalarla idman noktalandı. Sarı-lacivertli takım, bugün yapacağı çalışmalarla hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından Kayseri yolculuğu başlayacak.
    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:19
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