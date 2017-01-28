 Hasan Ali’ye Bilic kancası – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    Hasan Ali’ye Bilic kancası

    Hasan Ali’ye Bilic kancası

    İngiliz basını, Slaven Bilic’in çalıştırdığı West Ham’ın ’ın menajeriyle pazarlık halinde olduğunu belirtti.

    Caner Erkin'in ayrılışı sonrası Fenerbahçe defansının sol bekte değişmez ismi olan Hasan Ali Kaldırım'a 'ın talip olduğu bildirildi. Ada basınında yer alan haberlerde; salı günü sona erecek transfer dönemi öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Premier Lig ekibinin, tecrübeli oyuncunun menajeriyle temas halinde olduğu belirtildi. Haberde, Fenerbahçe ile sözleşmesi bu sezon sona erecek milli futbolcunun, kontratını uzatmayı düşünmediği savunulurken, West Ham'ın bu avantajı kullanarak haziran ayını beklemeden makul bir ücretle transferi gerçekleştirmek istediği ifade edildi. Hasan Ali'nin adı daha önce Celtic ile de anılmıştı.

    132 MAÇTA 3 GOL, 14 ASİST
    2012 yılında 3,75 milyon euro bonservisle Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan , sarı-lacivertli formayla 132 maçta görev aldı. Bu süre içinde 3 gol 14 asisti bulunan 27 yaşındaki isim, 18 kez de A Milli Takım'da oynadı.
    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:34
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