''Görevi bıraksın''
Aziz Yıldırım: Fatih Terim görevinden ayrılmalıdır. Fatih Terim ya futbol eğitimini ya da sportif direktörlüğü tercih etmelidir. İki işi birlikte yapmamalıdır.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Fatih Terim'le ilgili de konuşurken "Görevi bıraksın" dedi.
İşte Yıldırım'ın Fatih Terim'le ilgili açıklamaları:
"Ya Milli Takım teknik direktörlüğünü bıraksın ya da futbol direktörlüğü görevini. İkisi aynı anda olmaz. Fatih Terim'in şahsıyla ilgili bir problemim yok ama görevinden ayrılmalıdır. Tek bir görevin başına geçmelidir. Fatih Terim'in aldığı para bizi ilgilendirmiyor. 5 yıllk ve 10 yıllık plan yapılmalıdır. Almanya gibi Belçika gibi"
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:49
- ''Görevi bıraksın''
Toplam 23
Yorum
BJK 1903 AZIZ YILDIRIM HERKEZE SALDIRIP GÜNDEME GETIRMEYE BASLADI BUARA FB BAYA KÖTÜ KOKULAR GELIYOR TEK FB MALI DURMUNU GÜNDEM DISI TUTUYOR NEDENSE?
- Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 21
Yorum
BJK 1903 AZIZ YILDIRIM HARBIDEN FENERLILER MASAL ANLATIYOR VERGI YOK KUR TABI TEK FB DE VAR BJK ,GS,TS YOK O DERT AZIZ KISACA FB BATIRDIM DIYEMIYOR.
- Quaresma'dan Aziz Yıldırım'a jet cevap
Toplam 49
Yorum
ömer bu da gol değil aziz yıldırım yeter artık türk futbolunu en iyi şekilde hizmet istiyorsan futboldan uzak dur paran çok git film falan çevir
''Görevi bıraksın'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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