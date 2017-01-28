Fenerbahçe, Kayseri'de
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın oynanacağı kente geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Kayserispor ile oynayacak olan Fenerbahçe, özel uçakla Kayseri Erkilet Havaalanı'na geldi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yöneticiler ve takım daha sonra havaalanından ayrılarak kara yolu ile kalacağı otele hareket etti. Fenerbahçe'yi havaalanında az sayıda taraftar karşıladı.
Kayserispor - Fenerbahçe maçı yarın saat 19:00'da Kadir Has Stadı'nda oynanacak.
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:51
- Aziz Yıldırım'dan flaş Quaresma açıklaması!
Toplam 52
Yorum
kartal aç karga kendini rüyasınde hep buğday ambarında görürmüüüüüşşşşş
- Quaresma'dan Aziz Yıldırım'a jet cevap
Toplam 35
Yorum
crazy rider q7 nin resmide ilk once aziz-mahmut ikilisine sonra da dige fb lilere kapak olsun
- ''Ev işleri ondan sorulur''
Toplam 2
Yorum
Olex Maşallah ne güzel bir çift. Kılıbık diyen arkadaş sen erkek değilsin. İnsan değilsin hatta.
Fenerbahçe, Kayseri'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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