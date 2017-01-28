 Fenerbahçe, Kayseri'de – Fotomaç – 28 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ocak 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe, Kayseri'de

    Fenerbahçe, Kayseri'de

    Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın oynanacağı kente geldi.

    Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Kayserispor ile oynayacak olan Fenerbahçe, özel uçakla Kayseri Erkilet Havaalanı'na geldi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yöneticiler ve takım daha sonra havaalanından ayrılarak kara yolu ile kalacağı otele hareket etti. Fenerbahçe'yi havaalanında az sayıda taraftar karşıladı.

    Kayserispor - Fenerbahçe maçı yarın saat 19:00'da Kadir Has Stadı'nda oynanacak.

    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:51
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe, Kayseri'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.