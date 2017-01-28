 Fenerbahçe derbide set vermedi – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    Fenerbahçe derbide set vermedi

    Fenerbahçe derbide set vermedi

    Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. hafta derbi maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

    Salon: Metro Enerji Arena

    Hakemler: Bülent Bozkurt, Yılmaz Duman

    Fenerbahçe: Pereira, Dicle Babat, Polen Uslupehlivan, Kim Koung, Eda Dündar, Tomkom (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Şeyma Ercan, Balkestein, Ezgi Dilik)

    Beşiktaş: Çağla Akın, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Van Hacke, Rousseaux, Kseniya (Bihter Dumanoğlu, Yasemin Güveli, Dilara Bilge, Gizem Giraygil, Hümay Topaloğlu)

    Setler: 25-20, 25-16, 25-14

    Süre: 73 dakika (26, 24, 23)

    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:20
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