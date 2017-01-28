 ''Ev işleri ondan sorulur'' – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    ''Ev işleri ondan sorulur''

    ''Ev işleri ondan sorulur''

    Bayan , eşinin özel hayatını anlattı: Ev yemeklerine bayılır. Bana yardım etmek için elinden geleni yapar. Yerleri temizler, yemek yapar, bulaşık yıkar.

    Basınla arası iyi olan demeç vermeyi seven Karavaiev'in ev hallerini eşi açıkladı! 24 yaşındaki oyuncunun eşi Lyudmila, Ukrayna basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncunun, çok sık ev işleri yaptığını söyleyen Lyudmila, "Evde çok sık bulunmaz. Ama geldiğinde bana yardım etmek için elinden geleni yapar. Yerleri temizler, yemek yapar, bulaşıkları yıkar ve bunları yaparken de sorun çıkarmaz. Kızımız doğduğunda da gece sık sık uyanıyordu" dedi. Sasha lakaplı oyuncunun ev yapımı yemeklerden hoşlandığını ve genelde tatlı şeyleri sevdiğini belirten bayan , 'Fenerbahçe haberlerine tepkin ne oldu?' sorusuna şu yanıtı verdi:

    'SÜREKLİ MORAL VERİYORUM'
    "Elbette kocam için çok mutlu oldum. Menajeri Vadim Shabliy aradığında beraber tatildeydik. Bir Türk kulübüne transfer olabileceğini söyledi. Çok mutlu oluğunu gördüm. Bu kariyeri için ileriye doğru atılmış bir adım." Eşine sürekli moral vermeye çalıştığını da sözlerine ekleyen Lyudmila, "Maçlardan sonra sahada neler yaptığını konuşuyoruz. Ona tavsiyelerde bulunmuyorum, başaracağını söylüyorum" dedi.

    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:49
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