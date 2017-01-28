''Ev işleri ondan sorulur''
Bayan Karavaiev, eşinin özel hayatını anlattı: Ev yemeklerine bayılır. Bana yardım etmek için elinden geleni yapar. Yerleri temizler, yemek yapar, bulaşık yıkar.
'SÜREKLİ MORAL VERİYORUM'
"Elbette kocam için çok mutlu oldum. Menajeri Vadim Shabliy aradığında beraber tatildeydik. Bir Türk kulübüne transfer olabileceğini söyledi. Çok mutlu oluğunu gördüm. Bu kariyeri için ileriye doğru atılmış bir adım." Eşine sürekli moral vermeye çalıştığını da sözlerine ekleyen Lyudmila, "Maçlardan sonra sahada neler yaptığını konuşuyoruz. Ona tavsiyelerde bulunmuyorum, başaracağını söylüyorum" dedi.
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:49
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Toplam 4
Yorum
POYRAZ TFF biliyormusunuz burdan bir şey yazsam suç olur.60 yaşındayım bu yaşıma kadar bu kadar tarafını belli eden TFF yönetimi görmedim canınız
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Toplam 35
Yorum
BaK HeLe Ödeme gitsin Başkan bakalım ne yapacaklar bu taraftarda zamanında nasıl sahip çıktıysa yine çıkar takımına FB sahipsiz degil
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Toplam 56
Yorum
POYRAZ Nuri kendi işine bak koçum senin haddinemi Volkanı eleştirmek .GS nin avukatlığını yapma en büyük kazığı onlardan yiyeceksiniz ozamanda seni
''Ev işleri ondan sorulur'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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