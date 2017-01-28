 Divan kurulu bugün – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    Divan kurulu bugün

    Divan kurulu bugün
    Sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Ocak Ayı Olağan Toplantısı, bugün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak. Saat 10.30'da başlayacak toplantıda; 40 yılını dolduran üyelere plaket ve gümüş rozet; 50, 60, 70 ve 80 yılını dolduranlara plaket ve altın rozet verilecek.
    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:24
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