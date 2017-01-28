 ‘Chelsea’ye gidecektim’ – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    ’ye gidecektim’

    ‘Chelsea’ye gidecektim’
    Real'den 2007'de F.Bahçe'ye transfer olan Roberto Carlos, o dönem Chelsea'nin kapısından döndüğünü açıkladı. Carlos, Abramovich'le Paris'teki randevusunun son anda 1-2 küçük faktör yüzünden iptal olduğunu ve 'nin teklifini kabul ettiğini söyledi.
    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:52
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