 Büyükelçi Fenerli çıktı – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    Büyükelçi Fenerli çıktı

    Büyükelçi Fenerli çıktı
    Arjantin'in yeni Ankara Büyükelçisi , elçilikte aldığı özel derslerle Türkçe öğreniyor. Futbolu çok sevdiğini, Asya ve Afrika'daki birçok takımı takip ettiğini vurgulayan Tettamanti, "Türkiye'de desteklediğim takım F.Bahçe. Maçlarını ilgiyle izliyorum" dedi.
    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:18
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