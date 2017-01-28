 Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi

    Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi

    Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada transfer konusuna da değindi.

    Yıldırım şöyle konuştu: "Futbol takımına transfer yapmak için uğraşıyoruz. Bir Yabancı oyuncu ile belirli bir noktaya geldik. Yüzde 100 olur demiyorum. Maddi kaynakları açmayı çalışıyoruz."

    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:02
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