Aziz Yıldırım'dan flaş Quaresma açıklaması!
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yaptığı açıklamada Quaresma'nın Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini söyledi.
İşte Yıldırım'ın açıklamaları: "Beşiktaş'ta şu an oynayan oyuncular bize gelmek istiyorlar. Quaresma'nın avukatı 1 ay önce bizi aradı, Fenerbahçe'ye gelmek istediğini söyledi. Nedir şartları dedim. Quaresma'nın bize gelmek için şartları elimizde, istedikleri anda bunu gösteririm. Beşiktaş'ta şu anda sözleşmesi devam edip, sözleşmesi sonunda bize gelmek isteyenler var. İsimlerini söylerim ama çocuklara yazık"
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:46
- Aziz Yıldırım'dan flaş Quaresma açıklaması!
Toplam 1
Yorum
baron Aziz yildirim sen bu kadarmi kuculdun bu kadarmi dustun artik attigin iftiralar bini gecti rezilliklrinde yuzbini sana turkiyede kimse inanm
- ''Demba Ba güç katar''
Toplam 4
Yorum
eraycan 2.ligi önmüzdeki sezon tarayın ucuz fiyata geleceğin yıldızları bulunur zonguldakspor onur eriş okan eken bjk almalı mutlaka
- ''Demba Ba güç katar''
Toplam 4
Yorum
eraycan tarnsferde geç kalıp apuk sapuk transferler yapıypruz kaliteli forvet şu saatten sonra zor gelecek gibi
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