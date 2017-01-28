 Aziz Yıldırım'dan flaş Quaresma açıklaması! – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    Aziz Yıldırım'dan flaş Quaresma açıklaması!

    Aziz Yıldırım'dan flaş Quaresma açıklaması!

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yaptığı açıklamada Quaresma'nın Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini söyledi.

    İşte Yıldırım'ın açıklamaları: "Beşiktaş'ta şu an oynayan oyuncular bize gelmek istiyorlar. Quaresma'nın avukatı 1 ay önce bizi aradı, Fenerbahçe'ye gelmek istediğini söyledi. Nedir şartları dedim. Quaresma'nın bize gelmek için şartları elimizde, istedikleri anda bunu gösteririm. Beşiktaş'ta şu anda sözleşmesi devam edip, sözleşmesi sonunda bize gelmek isteyenler var. İsimlerini söylerim ama çocuklara yazık"

    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:46
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