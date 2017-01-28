Aziz Yıldırım'dan flaş Quaresma açıklaması!

İşte Yıldırım'ın açıklamaları: "Beşiktaş'ta şu an oynayan oyuncular bize gelmek istiyorlar. Quaresma'nın avukatı 1 ay önce bizi aradı, Fenerbahçe'ye gelmek istediğini söyledi. Nedir şartları dedim. Quaresma'nın bize gelmek için şartları elimizde, istedikleri anda bunu gösteririm. Beşiktaş'ta şu anda sözleşmesi devam edip, sözleşmesi sonunda bize gelmek isteyenler var. İsimlerini söylerim ama çocuklara yazık"