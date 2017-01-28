Aziz Yıldırım'dan flaş Fatih Terim açıklaması
Aziz Yıldırım: Fatih Terim görevinden ayrılmalıdır. Fatih Terim ya futbol eğitimini ya da sportif direktörlüğü tercih etmelidir. İki işi birlikte yapmamalıdır.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Fatih Terim'le ilgili de konuşurken "Görevi bıraksın" dedi.
İşte Yıldırım'ın Fatih Terim'le ilgili açıklamaları:
"Ya Milli Takım teknik direktörlüğünü bıraksın ya da futbol direktörlüğü görevini. İkisi aynı anda olmaz. Fatih Terim'in şahsıyla ilgili bir problemim yok ama görevinden ayrılmalıdır. Tek bir görevin başına geçmelidir. Fatih Terim'in aldığı para bizi ilgilendirmiyor. 5 yıllk ve 10 yıllık plan yapılmalıdır. Almanya gibi Belçika gibi"
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:26
- Aziz Yıldırım'dan flaş Quaresma açıklaması!
Toplam 1
Yorum
baron Aziz yildirim sen bu kadarmi kuculdun bu kadarmi dustun artik attigin iftiralar bini gecti rezilliklrinde yuzbini sana turkiyede kimse inanm
- ''Demba Ba güç katar''
Toplam 4
Yorum
eraycan 2.ligi önmüzdeki sezon tarayın ucuz fiyata geleceğin yıldızları bulunur zonguldakspor onur eriş okan eken bjk almalı mutlaka
- ''Demba Ba güç katar''
Toplam 4
Yorum
eraycan tarnsferde geç kalıp apuk sapuk transferler yapıypruz kaliteli forvet şu saatten sonra zor gelecek gibi
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