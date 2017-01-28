Aziz Yıldırım: Sosa, 'Beşiktaş bu haberleri bilerek yayıyor' dedi
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada Sosa'nın transferi için Milan'la anlaştıklarını fakat oyuncunun kendini kanıtlamak için gelmediğini söyledi.
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:55
- Aziz Yıldırım'dan flaş Quaresma açıklaması!
Toplam 1
Yorum
baron Aziz yildirim sen bu kadarmi kuculdun bu kadarmi dustun artik attigin iftiralar bini gecti rezilliklrinde yuzbini sana turkiyede kimse inanm
- ''Demba Ba güç katar''
Toplam 4
Yorum
eraycan 2.ligi önmüzdeki sezon tarayın ucuz fiyata geleceğin yıldızları bulunur zonguldakspor onur eriş okan eken bjk almalı mutlaka
- ''Demba Ba güç katar''
Toplam 4
Yorum
eraycan tarnsferde geç kalıp apuk sapuk transferler yapıypruz kaliteli forvet şu saatten sonra zor gelecek gibi
Aziz Yıldırım: Sosa, 'Beşiktaş bu haberleri bilerek yayıyor' dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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