Aziz Yıldırım: Sosa, 'Beşiktaş bu haberleri bilerek yayıyor' dedi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada Sosa'nın transferi için Milan'la anlaştıklarını fakat oyuncunun kendini kanıtlamak için gelmediğini söyledi.

Yıldırım ayrıca "Sosa ve eşinin Türkiye'ye terör yüzünden gelmek istemediği bir yalan. Bize söyledikleri şu: 'Bizim Beşiktaş ile ilişkilerimiz iyi değildi, bu yüzden ayrıldık. Beşiktaş kulübü Türkiye'ye gelmek istemiyor haberlerini bilerek yayıyor" dedi.