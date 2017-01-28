Aziz Yıldırım açıkladı: Mehmet Ekici transfer olacak mı?

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada transfer gündemini meşgul eden Mehmet Ekici'yle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Biz Mehmet Ekici'yi transfer etmek aklımızdan geçmiyordu, Trabzon ile durum ortada. Bizden Fernandao ve Aatıf'ı istediler. Fernandao'yu veremeyeceğimizi, Aatıf için ise hocanın durumuna bakacağını ilettik. Antrenör isteyince biz de Mehmet Ekici'yle görüştük. Trabzonspor izin verdi, Mehmet Ekici geldi bizimle ve Advocaat'la görüştü. 500 bin Euro ve Aatıf şeklinde Mehmet Ekici transferini yapacaktık. Aatıf gitmek istemedi ve biz de 1 milyon 750 bin Euro verelim ve bu transferi bitirelim dedik. Beşiktaş bu arada Mehmet Ekici transferi için devreye girdi ve Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye gelmemesi için elinden geleni yaptı. Geçmişte Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gelmek isteyen oyuncular oldu biz etik olmaz diye almadık. Trabzonspor, Mehmet Ekici'yi mayıs ayına kadar kadrosunda tutabilir. 31 Ocak'ta transfer kapanıyor. Mehmet Ekici'ye hiçbir vaadimiz olmadı. Mehmet Ekici Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü bildiğini ve Fenerbahçe'ye gelmek istediğini söyledi.