 Arrascaeta pahalı geldi – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    Arrascaeta pahalı geldi

    Arrascaeta pahalı geldi
    Cruzeiro'lu De Arrascaeta'nın transferi rafa kaldırıldı. Fox Sport, Fenerbahçeli yöneticilerin, 22 yaşındaki yetenekli oyuncunun kulübü ve menajeriyle masaya oturduğunu ancak pazarlığın 15 milyon euro'dan başlaması üzerine görüşmeleri sonlandırdığını duyurdu. 2015'te Galatasaray'ın da istediği Uruguaylı , geçen sezon 8 gol, 4 asist üretmişti.
    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:04
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