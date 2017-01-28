 Abdulrahman servet kazanıyor – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    Abdulrahman servet kazanıyor

    Abdulrahman servet kazanıyor
    Arap Messi' lakaplı 'ın ülkesinde 40 yaş altı zenginler listesinde 25'inci sırada yer aldığı ortaya çıktı... Nike ile sponsorluk anlaşması olan 25 yaşındaki oyuncu, telefon operatörü Etisalat ile Konami oyununun da reklam yüzü. Al Ain'den aldığı yıllık ücretle birlikte senede 15 milyon dolar'a yakın gelir elde eden Abdulrahman'a Fenerbahçe 'kiralama' teklifinde bulunmuştu.
    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:08
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