20. haftanın MVP’si Vesely
Fenerbahçe’nin Galatasaray Odeabank’ı 85-80 yendiği karşılaşmada 20 sayı, 7 ribaund ile oynayan Jan Vesely, THY Euroleague’de 20. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) oldu.
THY Euroleague'de 20. haftası dün oynanan karşılaşmalar ile sona erdi. Ligde haftanın en değerli oyuncusu, Galatasaray Odeabank'ı Ülker Sports Arena'da oynanan karşılamada 85-80 mağlup eden Fenerbahçe'de Çek oyuncu Jan Vesely seçildi. Vesely, 33 dakika süre aldığı mücadeleyi 20 sayı, 7 ribaund, 2 top çalma, 1 asist ve 1 blokla oynadı. Yıldız oyuncu 30 verimlilik puanı ile haftanın MVP'si oldu.
Derbinin galibi Fenerbahçe
Ligin 20. haftası Türk derbisine sahne oldu. Ülker Sports Arena'da oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, geriden gelerek Galatasaray Odeabank'ı 85-80 mağlup yendi. Diğer Türk takımlarından Anadolu Efes, Rusya deplasmanında CSKA Moskova'ya 80-77 mağlup olurken, Darüşşafaka Doğuş'ta evinde oynadığı Zalgiris Kaunas'a 69-66 yenildi.
Yeni lider Real Madrid
Euroleague'de geride kalan 20 haftada Real Madrid averajla liderliğe yükselirken, CSKA Moskova ikinci sıraya düştü. Ligde bu haftayı Fenerbahçe 4., Darüşşafaka Doğuş 8., Anadolu Efes 9. ve Galatasaray Odeabank 16. sırada tamamladı.
THY Euroleague'in 20. haftasında oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Fenerbahçe: 85 - Galatasaray Odeabank: 80
Kızılyıldız: 72 - Panathinaikos Superfoods: 66
Maccabi FOX Tel Aviv: 60 - UNICS Kazan: 52
CSKA Moskova: 80 - Anadolu Efes: 77
Darüşşafaka Doğuş: 66 - Zalgiris Kaunas: 69
FC Barcelona Lassa: 79 - Baskonia: 93
Olympiakos: 83 - Brose Baskets Bamberg: 77
Real Madrid: 94 - EA7 Olimpia Milano: 89
Derbinin galibi Fenerbahçe
Ligin 20. haftası Türk derbisine sahne oldu. Ülker Sports Arena'da oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, geriden gelerek Galatasaray Odeabank'ı 85-80 mağlup yendi. Diğer Türk takımlarından Anadolu Efes, Rusya deplasmanında CSKA Moskova'ya 80-77 mağlup olurken, Darüşşafaka Doğuş'ta evinde oynadığı Zalgiris Kaunas'a 69-66 yenildi.
Yeni lider Real Madrid
Euroleague'de geride kalan 20 haftada Real Madrid averajla liderliğe yükselirken, CSKA Moskova ikinci sıraya düştü. Ligde bu haftayı Fenerbahçe 4., Darüşşafaka Doğuş 8., Anadolu Efes 9. ve Galatasaray Odeabank 16. sırada tamamladı.
THY Euroleague'in 20. haftasında oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Fenerbahçe: 85 - Galatasaray Odeabank: 80
Kızılyıldız: 72 - Panathinaikos Superfoods: 66
Maccabi FOX Tel Aviv: 60 - UNICS Kazan: 52
CSKA Moskova: 80 - Anadolu Efes: 77
Darüşşafaka Doğuş: 66 - Zalgiris Kaunas: 69
FC Barcelona Lassa: 79 - Baskonia: 93
Olympiakos: 83 - Brose Baskets Bamberg: 77
Real Madrid: 94 - EA7 Olimpia Milano: 89
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:16
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yeni Malatyaspor Arena’ya geliyor
Toplam 8
Yorum
Haluk Malatya ,Vodafone Arena ne alaka,civarda stat mı yok....
- Vitor Pereira galibiyetle başladı
Toplam 2
Yorum
GFB GOL YEDİRTMEZ HOCA BU :d
- Yeni Muslera yolda
Toplam 9
Yorum
Abdullah İBRAHİMOĞLU çok acil mirkoviç kaleciyi alalım zira o çok harika bir kaleci olmuş olacak ve çok cansiperhane oynuyor bu ilerde noer olmazsa ben kendimik
20. haftanın MVP’si Vesely haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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