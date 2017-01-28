 20. haftanın MVP’si Vesely – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    20. haftanın MVP’si Vesely

    20. haftanın MVP’si Vesely

    Fenerbahçe’nin Galatasaray Odeabank’ı 85-80 yendiği karşılaşmada 20 sayı, 7 ribaund ile oynayan Jan Vesely, THY Euroleague’de 20. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) oldu.

    THY Euroleague'de 20. haftası dün oynanan karşılaşmalar ile sona erdi. Ligde haftanın en değerli oyuncusu, Galatasaray Odeabank'ı Ülker Sports Arena'da oynanan karşılamada 85-80 mağlup eden Fenerbahçe'de Çek oyuncu Jan Vesely seçildi. Vesely, 33 dakika süre aldığı mücadeleyi 20 sayı, 7 ribaund, 2 top çalma, 1 asist ve 1 blokla oynadı. Yıldız oyuncu 30 verimlilik puanı ile haftanın MVP'si oldu.

    Derbinin galibi Fenerbahçe
    Ligin 20. haftası Türk derbisine sahne oldu. Ülker Sports Arena'da oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, geriden gelerek Galatasaray Odeabank'ı 85-80 mağlup yendi. Diğer Türk takımlarından Anadolu Efes, Rusya deplasmanında CSKA Moskova'ya 80-77 mağlup olurken, Darüşşafaka Doğuş'ta evinde oynadığı Zalgiris Kaunas'a 69-66 yenildi.

    Yeni lider Real Madrid
    Euroleague'de geride kalan 20 haftada Real Madrid averajla liderliğe yükselirken, CSKA Moskova ikinci sıraya düştü. Ligde bu haftayı Fenerbahçe 4., Darüşşafaka Doğuş 8., Anadolu Efes 9. ve Galatasaray Odeabank 16. sırada tamamladı.

    THY Euroleague'in 20. haftasında oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
    Fenerbahçe: 85 - Galatasaray Odeabank: 80
    Kızılyıldız: 72 - Panathinaikos Superfoods: 66
    Maccabi FOX Tel Aviv: 60 - UNICS Kazan: 52
    CSKA Moskova: 80 - Anadolu Efes: 77
    Darüşşafaka Doğuş: 66 - Zalgiris Kaunas: 69
    FC Barcelona Lassa: 79 - Baskonia: 93
    Olympiakos: 83 - Brose Baskets Bamberg: 77
    Real Madrid: 94 - EA7 Olimpia Milano: 89
    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:16
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