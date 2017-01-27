Yıldırım efsane

F.Bahçe’nin eski teknik direktörü Daum, Aziz Yıldırım’ın takımın vizyonunu yükselttiğini ve kendisi için efsane olduğunu söyledi

Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Christoph Daum, kamp için geldikleri Antalya'da eski takımı F.Bahçe ve Başkan Aziz Yıldırım hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Daum, "en sevdiğiniz başkan kim?" sorusuna, "Beşiktaş başkanı Süleyman Seba bambaşka bir insandı. Aziz Yıldırım ise benim için efsane başkandır. Çünkü onun döneminde Fenerbahçe'ye yaptığı transferler, F.Bahçe'nin vizyonunu yükseltti. Dünya futbolunda Fenerbahçe'yi bir marka yaptı" yanıtını verdi.