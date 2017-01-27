 Van Persie ve Salih’e tebrik – Fotomaç – 27 Ocak 2017
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    27 Ocak 2017, Cuma
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    ve Salih’e tebrik

    Van Persie ve Salih’e tebrik

    Kupadaki performanslarından memnun kalan Advocaat, “Sizi hep böyle hırslı ve istekli görmek istiyorum” dedi

    Başakşehir'i yenip şampiyonluk potasına giren F.Bahçe'de van Persie ile Salih'in de form tutması yüzleri güldürdü. , Amed maçında 2 aylık suskunluğuna son verirken, 60 dakikalık performansıyla fiziksel olarak da hazır duruma geldiğini gösterdi. Salih ise 1 gol, 1 asist ile tamamladığı maçta futbolu, çalışkanlığı ve verdiği şık paslarla teknik heyetten tam not aldı.

    ÇALIŞMANIN ÖDÜLÜ
    Advocaat'ın soyunma odasında iki oyuncuyu özel olarak tebrik ettiği öğrenilirken, "İşte size yakışan oyun bu... İkinizi de sahada hep böyle hırslı ve istekli görmek istiyorum" dediği gelen haberler arasında... Advocaat'ın Van Persie ve Salih'e Kayserispor karşısında da ilk 11'de görev vermesine kesin gözüyle bakılıyor.
    1. 27 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:17
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