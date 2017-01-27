Van Persie ve Salih’e tebrik
Kupadaki performanslarından memnun kalan Advocaat, “Sizi hep böyle hırslı ve istekli görmek istiyorum” dedi
ÇALIŞMANIN ÖDÜLÜ
Advocaat'ın soyunma odasında iki oyuncuyu özel olarak tebrik ettiği öğrenilirken, "İşte size yakışan oyun bu... İkinizi de sahada hep böyle hırslı ve istekli görmek istiyorum" dediği gelen haberler arasında... Advocaat'ın Van Persie ve Salih'e Kayserispor karşısında da ilk 11'de görev vermesine kesin gözüyle bakılıyor.
- 27 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:17
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
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Yorum
çelik90 ya kusura bakmayın da; mehmet ekici fener'e gelmek istiyor ama ayrılırken de vefalı davranıp trabzonspor'a bir şeyler kazandırmak istiyor...burada ipler tamamen fenerbahçe ve mehmet ekici'nin elinde. isteseler sene sonu için imza atarlar, siz hala yok beşiktaş ile anlaştık kafasındasınız. burada mehmet'in iyi niyeti suistimal ediliyor.
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
Toplam 26
Yorum
alsın alsın gökhan inl.,tolgay,atiba,oguzhan,talisca,veli,necip bu kadar orta sahaya sahipken bir tane daha alsınlar.Sonra kulüpler neden batıyor?
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
Toplam 26
Yorum
T.s61 Bu adamdan para kazanamasak para sen vericen başkan hiç kıvırma o zaman
Van Persie ve Salih’e tebrik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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