 Ozan Tufan’dan kötü haber geldi – Fotomaç – 27 Ocak 2017
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    27 Ocak 2017, Cuma
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    ’dan kötü haber geldi

    Ozan Tufan’dan kötü haber geldi
    Başakşehir karşılaşmasında golü attıktan sonra sakatlanarak oyundan çıkan ve sol arka adalesinde ödem tespit edilen 'ın, Kayserispor karşılaşmasına yetişmesinin zor olduğu bildirildi. Teknik direktör Dick Advocaat'ın milli futbolcunun yerine orta sahada Josef de Souza ile birlikte sakatlığı düzelen tecrübeli isim Mehmet Topal'a görev vereceği bildirildi.
    1. 27 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:10
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