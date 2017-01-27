 Müthiş bir yetenek – Fotomaç – 27 Ocak 2017
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    27 Ocak 2017, Cuma
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    Müthiş bir yetenek

    Müthiş bir yetenek

    ‘Arap Messi’ lakaplı ’ı izleyen Müjdat Yetkiner, “Kreatif oyuncu sıkıntısını çözer” raporu verdi

    On numara için gündeme gelen Al Ain'li 'a Müjdat Yetkiner'in kefil olduğu öğrenildi. Fenerbahçe adına iki kez oyuncuyu izleyen eski kaptanın, yönetime verdiği raporda, "Müthiş bir oyuncu. Yetenekleri olağanüstü. Çok işimize yarar. Transfer edilirse orta sahada ihtiyaç duyulan kreatif oyuncu sıkıntısını çözer" dediği bildirildi.

    Sarı-lacivertliler, kapıyı 20 milyon euro'dan açan Al Ain'i kiralama konusunda ikna etmeye çalışıyor. Ayrıca gözden çıkarılan Emenike, Van der Wiel, Stoch ve Aatıf'ın da takas olarak bu transferde kullanılabileceği öğrenildi. 25 yaşındaki Omar Abdulrahman, bu sezon 10 maçta 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
    1. 27 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:10
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