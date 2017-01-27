Moises teklifi

Menajerler, yönetime son olarak Moises Lima'yı teklif etti. 28 yaşındaki Brezilyalı, Palmeiras'ta oynuyor. Tecrübeli orta sahanın iki sezon önce Erciyesspor'un da gündemine geldiği ancak kasetlerden beğenilmediği için alınmadığı iddia edildi. Fenerbahçe'nin Lima'yı diğer adaylar olmazsa değerlendirebileceği belirtildi.