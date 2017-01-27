 Moises teklifi – Fotomaç – 27 Ocak 2017
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    27 Ocak 2017, Cuma
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    Moises teklifi

    Moises teklifi
    Menajerler, yönetime son olarak Moises Lima'yı teklif etti. 28 yaşındaki Brezilyalı, Palmeiras'ta oynuyor. Tecrübeli orta sahanın iki sezon önce Erciyesspor'un da gündemine geldiği ancak kasetlerden beğenilmediği için alınmadığı iddia edildi. Fenerbahçe'nin Lima'yı diğer adaylar olmazsa değerlendirebileceği belirtildi.
    1. 27 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:16
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