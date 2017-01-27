 Kayseri maçı Mete Kalkavan’ın – Fotomaç – 27 Ocak 2017
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    27 Ocak 2017, Cuma
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    Kayseri maçı ’ın

    Kayseri maçı Mete Kalkavan’ın
    Merkez Hakem Kurulu, Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasında 'ı görevlendirdi. Kadir Has Stadı'nda oynanacak olan maçta Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Serkan Ok üstlenecek. Pazar günü oynanacak mücadelenin 4'üncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu. Mete Kalkavan bu sezon ilk yarıda oynanan Osmanlıspor-Fenerbahçe (1-1) karşılaşmasını yönetmişti.
    1. 27 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:52
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