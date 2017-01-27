 İşte F.Bahçe'nin hedefindeki 10 numara – Fotomaç – 27 Ocak 2017
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    27 Ocak 2017, Cuma
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    İşte F.Bahçe'nin hedefindeki 10 numara

    İşte F.Bahçe'nin hedefindeki 10 numara

    Fenerbahçe'nin 10 numara için düşündüğü 'nun, Corintians'tan ayrılma isteğini iletmesi üzerine Fenerbahçe aracılığıyla devreye girdi.

    Brezilya basınında yer alan habere göre artık 28 yaşına gelen ve Avrupa'da oynama hayali bulunan , kulübüne Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etmesini söyledi.

    Fenerbahçe'den 2 yöneticinin perşembe akşamı Brezilya'ya geldiği, oyuncunun menajeri ve Corinthians ile pazarlık masasına oturduğu kaydedildi. Brezilya ekibi burada Fenerbahçe'den gelen teklifi reddederken görüşmelerin burada bitmediği Corinthians'ın son kararını cuma günü içinde vereceği belirtildi. 28 yaşındaki oyuncu Brezilya'dan ayrılmak istiyor.

    Lance gazetesi Fenerbahçe'nin tam 2 ay önce Rodriguinho ile görüştüğünü, sarı lacivertli ekibin transfer görüşmelerini hızlandırmak için Brezilya'ya iki yönetici gönderdiğini ifade etti. Rodriguinho, Dick Advocaat ile de görüşürken deneyimli hoca, onu nasıl kullanacağıyla ilgili bilgi paylaştı.

    Bu transfer için eski Fenerbahçeli de devrede. Corinthians'ın elden çıkarmayı düşündüğü Baroni, Rodriguinho'ya Fenerbahçe hakkında olumlu referans verdi.

    Rodriguinho, takımdan ayrılma isteğini yönetime iletmesine rağmen onlarla ters düşmek istemiyor. Yıldız orta saha, yönetimin kararına saygı duyacağını ifade etti.

    28 yaşındaki oyuncunun Corinthians'la olan sözleşmesi 31 Aralık 2017'de sona eriyor. Eğer Brezilya ekibi onu şimdi başka bir kulübe satmazsa haziranda başka bir takımla anlaşıp sene sonunda da bedavaya gidebilecek.

    1. 27 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:39
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