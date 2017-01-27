Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Amed Sportif Faaliyetler maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Fenerbahçe'nin PFDK'ya sevk edildiği belirtildi. İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında alınan karar gereği, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakayı yaklaşık bin 500 sarı-lacivertli taraftar, tribünden takip etmişti. Sarı-lacivertli taraftarlar Kadıköy'deki maçta, Ziraat Türkiye Kupası 2. turdaki rakipleri Beşiktaş aleyhine küfürlü tezahüratlarda bulunmuştu.
- 27 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:56
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Toplam 8
Yorum
gs4ever fenerbahceyi neden kimse sevmez? 3 nedeni var. Aziz baskanlari mahmut uslusu ve volkan demireli .bunlar sporda kavga ile oralarda
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ERAY Ts Bir zamanlar transfer işlerinde olan yönetici "karanlık" bu transfer üzerinden cebine para indirdi diye düşünüyorum. Başka izah edemiyorum.
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Toplam 48
Yorum
Alparslan Turan Aysal döneminde Uçakta yönetici futbolcu koro halinde şarkılarla Fenerbahçe ye küfür ettiniz biz de unutmadık....
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