Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Amed Sportif Faaliyetler maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Fenerbahçe'nin PFDK'ya sevk edildiği belirtildi. İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında alınan karar gereği, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakayı yaklaşık bin 500 sarı-lacivertli taraftar, tribünden takip etmişti. Sarı-lacivertli taraftarlar Kadıköy'deki maçta, Ziraat Türkiye Kupası 2. turdaki rakipleri Beşiktaş aleyhine küfürlü tezahüratlarda bulunmuştu.