 Ev ve araba kirası iptal – Fotomaç – 27 Ocak 2017
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    27 Ocak 2017, Cuma
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    Ev ve araba kirası iptal

    Ev ve araba kirası iptal
    F.Bahçe'den aldığı yüksek ücret nedeniyle gitmeye yanaşmayan Van der Wiel'e yönetim baskı uygulamaya başladı. Hollandalı bek ve eşine tahsis edilen Zorlu Center'deki daire ile özel arabanın kiralarının bundan böyle ödenmeyeceğinin avukatına tebliğ edildiği ileri sürüldü. 'in de buna karşılık son 3 aylık transfer taksidini istediği belirtiliyor.
    1. 27 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:16
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