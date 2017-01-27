 Cezada ‘ölçü’ kaçtı! – Fotomaç – 27 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ocak 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Cezada ‘ölçü’ kaçtı!

    Cezada ‘ölçü’ kaçtı!

    PFDK, F.Bahçe’ye 225 bin TL daha ceza kesti. 50 gündeki ceza 1 milyon TL’yi aştı. Yıldırım, Divan’da kükreyecek

    PFDK, Başakşehir maçındaki kötü tezahürat ve eylemin bu sezon Ülker Stadı'nda 4. kez tekrarı nedeniyle F.Bahçe'ye toplam 225 bin 500 TL para cezası kesti. Kale arkası, okul açık D, E, L, M bloktaki seyircilerin kartları 1 maç bloke edildi.

    BOMBALAYACAK
    Tahkim ise 'ın 45 gün hak mahrumiyeti ile 30 bin lira ve kulübün 100 bin lira para cezalarını oy çokluğuyla onadı. F.Bahçe'nin 50 günde aldığı ceza 1 milyon TL'yi geçti. Yıldırım'ın yarın divanda TFF'ye sert çıkması bekleniyor.
    1. 27 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cezada ‘ölçü’ kaçtı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.