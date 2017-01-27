 Bir düdükle alt üst ediyor – Fotomaç – 27 Ocak 2017
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    27 Ocak 2017, Cuma
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    Bir düdükle alt üst ediyor

    Bir düdükle alt üst ediyor

    Hakem hataları ve cezalarla ilgili eski başkan , CRI Türk FM'e konuştu.

    Şen, "Aziz Yıldırım 19 yıldır başkan. Milyonlarca euro yatırım yapıyorsunuz, hakem bir düdüğüyle alt üst ediyor. Avrupa'daki hakemler bizden de beter" dedi. Şen, cezalar için de, "TFF'de iken, F.Bahçe'nin sahasını kapatan ilk kişi benim. Çünkü kitap öyle söylüyor. F.Bahçe başkanıyken de Abdullah Kiğılı ve Şenes Erzik'in TFF başkanlığından istifa etmelerine neden oldum. Menfaatler çatışınca bunlar oluyor" yorumunu yaptı.
    1. 27 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:18
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