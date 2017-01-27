Beni satarak ödeyebilirler
Arjantinli yıldız, mali krizdeki kulübü San Lorenzo’nun borçlarını ödeyebilmesi için takımdan ayrılabileceğini açıkladı. Fenerbahçe görüşmeleri sürdürüyor
1 MİLYON DOLAR TEKLİF ETTİ
Fenerbahçe'nin San Lorenzo'ya sezon sonuna kadar kiralama formülü önerdiği ve 1 milyon dolar teklif ettiği ifade edildi. San Lorenzo'nun bazı borçlarını da devretmek istediği, pazarlıkların devam ettiği bildirildi
BLANCO KiMDiR?
15 Mart 1988 doğumlu, 1,68 metre boyundaki Sebastian Marcelo Blanco, 2005-2011 yılları arasında Lanus'ta, 2011-2014'te Metalist Kharkiv'de, 2014-2015'te West Bromwich'te, 2015'ten beri de San Lorenzo'da top koşturuyor. Kulübü ile olan sözleşmesi de 30 Haziran 2018'de sona erecek. Asıl mevkisi 10 numara ama ihtiyaç halinde hem sol kanatta, hem de sağ kanatta görev yapabiliyor. Kariyerinde 261 maçta 37 gol atan Arjantinli yıldız, bu sezon San Lorenzo formasıyla 11 maçta 3 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.
- 27 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:00
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
Toplam 26
Yorum
çelik90 ya kusura bakmayın da; mehmet ekici fener'e gelmek istiyor ama ayrılırken de vefalı davranıp trabzonspor'a bir şeyler kazandırmak istiyor...burada ipler tamamen fenerbahçe ve mehmet ekici'nin elinde. isteseler sene sonu için imza atarlar, siz hala yok beşiktaş ile anlaştık kafasındasınız. burada mehmet'in iyi niyeti suistimal ediliyor.
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
Toplam 26
Yorum
alsın alsın gökhan inl.,tolgay,atiba,oguzhan,talisca,veli,necip bu kadar orta sahaya sahipken bir tane daha alsınlar.Sonra kulüpler neden batıyor?
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
Toplam 26
Yorum
T.s61 Bu adamdan para kazanamasak para sen vericen başkan hiç kıvırma o zaman
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