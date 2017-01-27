Beni satarak ödeyebilirler

Arjantinli yıldız, mali krizdeki kulübü San Lorenzo’nun borçlarını ödeyebilmesi için takımdan ayrılabileceğini açıkladı. Fenerbahçe görüşmeleri sürdürüyor

Fenerbahçe'de orta saha için gündeme gelen isimlerden Arjantinli Sebastian Blanco, kulübünün menfaatleri için takımdan ayrılabileceğini açıkladı. TyCSports'ın sorularını yanıtlayan tecrübeli futbolcu, "San Lorenzo, borçlarını beni satarak ödeyebilir. Eğer kulübün de kabul edebileceği bir teklif gelirse, ayrılabilirim" dedi. 28 yaşındaki maestro için Fenerbahçe'nin görüşmeleri sürdürdüğü gelen haberler arasında... ARJANTİN basını, Emmanuel Mas (Trabzonspor'a transfer olmuştu) ve Martin Cauteruccio'yu satmasına rağmen mali krizi atlatamayan San Lorenzo'nun Blanco'yu da elden çıkarmak zorunda kalabileceğini belirtiyor.



1 MİLYON DOLAR TEKLİF ETTİ

Fenerbahçe'nin San Lorenzo'ya sezon sonuna kadar kiralama formülü önerdiği ve 1 milyon dolar teklif ettiği ifade edildi. San Lorenzo'nun bazı borçlarını da devretmek istediği, pazarlıkların devam ettiği bildirildi



BLANCO KiMDiR?

15 Mart 1988 doğumlu, 1,68 metre boyundaki Sebastian Marcelo Blanco, 2005-2011 yılları arasında Lanus'ta, 2011-2014'te Metalist Kharkiv'de, 2014-2015'te West Bromwich'te, 2015'ten beri de San Lorenzo'da top koşturuyor. Kulübü ile olan sözleşmesi de 30 Haziran 2018'de sona erecek. Asıl mevkisi 10 numara ama ihtiyaç halinde hem sol kanatta, hem de sağ kanatta görev yapabiliyor. Kariyerinde 261 maçta 37 gol atan Arjantinli yıldız, bu sezon San Lorenzo formasıyla 11 maçta 3 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.