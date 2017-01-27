Atkıya gelme!

Fenerium, taraftarları dolandırıcılara karşı uyardı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, son dönemde 0216 998 90 07 ve benzeri numaralardan taraftarların aranarak "İsme Özel Atkı" satışı yapılmaya çalışıldığı belirtilerek, kulübün böyle bir uygulamasının olmadığı kaydedildi ve taraftarların dikkatli olması istendi.