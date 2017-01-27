Anderson ve Hernanes’e veto
BÜYÜK GÜN YARIN
F.BAHÇE'NİN on numara transferini yarın açıklayacağı iddia edildi. Kulübe yakın kaynaklar, yönetimin yıldız bir oyuncu ile büyük ölçüde anlaştığını belirtiyor. Camiaya müjdenin ise yarın verileceği dile getirildi.
GANSO TAKASA GİDİYOR
Sevilla'nın Ganso'yu Valencia'dan Dani Parejo ile takas edebileceği belirtildi. İspanyol basını, Fenerbahçe'nin Ganso için yaptığı kiralama teklifinin ise geri çevrildiğini hatırlattı. Sevilla'nın 10 milyon euro'nun altında bir bedele Brezilyalı oyuncuyu bırakmaya istekli olmadığı yazıldı.
- 27 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:10
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
Toplam 26
Yorum
çelik90 ya kusura bakmayın da; mehmet ekici fener'e gelmek istiyor ama ayrılırken de vefalı davranıp trabzonspor'a bir şeyler kazandırmak istiyor...burada ipler tamamen fenerbahçe ve mehmet ekici'nin elinde. isteseler sene sonu için imza atarlar, siz hala yok beşiktaş ile anlaştık kafasındasınız. burada mehmet'in iyi niyeti suistimal ediliyor.
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
Toplam 26
Yorum
alsın alsın gökhan inl.,tolgay,atiba,oguzhan,talisca,veli,necip bu kadar orta sahaya sahipken bir tane daha alsınlar.Sonra kulüpler neden batıyor?
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
Toplam 26
Yorum
T.s61 Bu adamdan para kazanamasak para sen vericen başkan hiç kıvırma o zaman
Anderson ve Hernanes’e veto haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.