Anderson ve Hernanes’e veto

Juventus'lu Hernanes 'in transferi Dick Advocaat'a takıldı... Sarı- lacivertli yönetim, her konuda anlaştığı 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için Advocaat'a, "İstersen hemen getirebiliriz" dedi. Ancak Hollandalı çalıştırıcıyanıtını verince bu transfer rafa kaldırıldı. Advocaat'ın aynı gerekçeyle İnternacional takımında forma giyen'yı da istemediği dile getirildi.F.BAHÇE'NİN on numara transferini yarın açıklayacağı iddia edildi. Kulübe yakın kaynaklar, yönetimin yıldız bir oyuncu ile büyük ölçüde anlaştığını belirtiyor. Camiaya müjdenin ise yarın verileceği dile getirildi.Sevilla'nın Ganso'yu Valencia'dan Dani Parejo ile takas edebileceği belirtildi. İspanyol basını, Fenerbahçe'nin Ganso için yaptığı kiralama teklifinin ise geri çevrildiğini hatırlattı. Sevilla'nın 10 milyon euro'nun altında bir bedele Brezilyalı oyuncuyu bırakmaya istekli olmadığı yazıldı.