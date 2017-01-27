 Anderson ve Hernanes’e veto – Fotomaç – 27 Ocak 2017
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    27 Ocak 2017, Cuma
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    Anderson ve ’e veto

    Anderson ve Hernanes’e veto
    Juventus'lu 'in transferi Dick Advocaat'a takıldı... Sarı- lacivertli yönetim, her konuda anlaştığı 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için Advocaat'a, "İstersen hemen getirebiliriz" dedi. Ancak Hollandalı çalıştırıcı "Benim istediğim oyuncu değil" yanıtını verince bu transfer rafa kaldırıldı. Advocaat'ın aynı gerekçeyle İnternacional takımında forma giyen Anderson Oliveira'yı da istemediği dile getirildi.

    BÜYÜK GÜN YARIN
    F.BAHÇE'NİN on numara transferini yarın açıklayacağı iddia edildi. Kulübe yakın kaynaklar, yönetimin yıldız bir oyuncu ile büyük ölçüde anlaştığını belirtiyor. Camiaya müjdenin ise yarın verileceği dile getirildi.

    GANSO TAKASA GİDİYOR
    Sevilla'nın Ganso'yu Valencia'dan Dani Parejo ile takas edebileceği belirtildi. İspanyol basını, Fenerbahçe'nin Ganso için yaptığı kiralama teklifinin ise geri çevrildiğini hatırlattı. Sevilla'nın 10 milyon euro'nun altında bir bedele Brezilyalı oyuncuyu bırakmaya istekli olmadığı yazıldı.
    1. 27 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:10
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