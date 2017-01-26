 Yine Onyekuru – Fotomaç – 26 Ocak 2017
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    26 Ocak 2017, Perşembe
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    Yine Onyekuru

    Yine Onyekuru
    F.Bahçe'nin defterini yeniden açtığı belirtildi. "Owngoalnigeria" sitesine açıklama yapan bir yetkili, "Onyekuru'nun menajeri, Liverpool'un da Henry ile ilgilendiğini, Fenerbahçe'nin ise oyuncusu için yeniden devreye girdiğini söyledi" ifadelerini kullandı. 19 yaşındaki Onyekuru kanatta ve forvette oynayabiliyor.
    1. 26 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 05:10
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