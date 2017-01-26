''Yıldız olabilirsiniz''

ve'ı terapiye aldı. Son maçlardagözle görülür bir çıkış yakalayan ikigenç oyuncunun daha iyi duruma gelmeleriiçin özel olarak ilgilenençalıştırıcı,nasihatlerde bulunuyor. Salih'e, "Büyüktakımlarda genç oyunculara hep destek verilir.Sen de bu desteği aldın.'da'yigördün. O da senin gibi genç bir oyuncu olarakaltyapısından çıkıp, efsane oldu.""Sende de bu potansiyel var. Tek eksiğin çalışmak. Çok çalışman gerekiyor" diyen'ın,'a ise, "Oyun görüşünü çok beğeniyorum. Ancak düşündüğünü uygulamakta biraz geç kalıyorsun. Bu hızını da artırabilirsen çok önemli bir futbolcu olursun" tavsiyesinde bulunduğu bildirildi.