''Yıldız olabilirsiniz''
Ozan’a: Oyun görüşün iyi. Hızını da artırırsan önemli bir oyuncu olursun. Salih Uçan'a: Totti gibi olabilecek potansiyelin var. Tek eksiğin çalışmak.
Dick Advocaat, Salih Uçan ve Ozan Tufan'ı terapiye aldı. Son maçlarda gözle görülür bir çıkış yakalayan iki genç oyuncunun daha iyi duruma gelmeleri için özel olarak ilgilenen Hollandalı çalıştırıcı, nasihatlerde bulunuyor. Salih'e, "Büyük takımlarda genç oyunculara hep destek verilir. Sen de bu desteği aldın. Roma'da Totti'yi gördün. O da senin gibi genç bir oyuncu olarak Roma altyapısından çıkıp, efsane oldu."
UYGULARKEN GEÇ KALIYORSUN
"Sende de bu potansiyel var. Tek eksiğin çalışmak. Çok çalışman gerekiyor" diyen Advocaat'ın, Ozan'a ise, "Oyun görüşünü çok beğeniyorum. Ancak düşündüğünü uygulamakta biraz geç kalıyorsun. Bu hızını da artırabilirsen çok önemli bir futbolcu olursun" tavsiyesinde bulunduğu bildirildi.
UYGULARKEN GEÇ KALIYORSUN
"Sende de bu potansiyel var. Tek eksiğin çalışmak. Çok çalışman gerekiyor" diyen Advocaat'ın, Ozan'a ise, "Oyun görüşünü çok beğeniyorum. Ancak düşündüğünü uygulamakta biraz geç kalıyorsun. Bu hızını da artırabilirsen çok önemli bir futbolcu olursun" tavsiyesinde bulunduğu bildirildi.
- 26 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 05:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 NE ALDIRACAGIZ FENER BJK YAPTIKLARINA SAYSIN BUNU ARTI 5ay SONRA BEDAVAYA FB GITSE NE YAZAR SAMPIYON BJK OLUR SENEYEDE ALIRIZ 1 FORVET BITER
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 9
Yorum
Fero Mehmet ekici ikaye FENERBAHCE istese en saglamini alir ama bizde 2. Yari transfer yok
- ''Benim için bir anlamı yok''
Toplam 8
Yorum
bistuyek ÇOK BEKLERSİN
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