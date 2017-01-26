 ''Yıldız olabilirsiniz'' – Fotomaç – 26 Ocak 2017
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    26 Ocak 2017, Perşembe
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    ''Yıldız olabilirsiniz''

    ''Yıldız olabilirsiniz''

    Ozan’a: Oyun görüşün iyi. Hızını da artırırsan önemli bir oyuncu olursun. 'a: Totti gibi olabilecek potansiyelin var. Tek eksiğin çalışmak.

    , Salih Uçan ve Ozan Tufan'ı terapiye aldı. Son maçlarda gözle görülür bir çıkış yakalayan iki genç oyuncunun daha iyi duruma gelmeleri için özel olarak ilgilenen Hollandalı çalıştırıcı, nasihatlerde bulunuyor. Salih'e, "Büyük takımlarda genç oyunculara hep destek verilir. Sen de bu desteği aldın. Roma'da Totti'yi gördün. O da senin gibi genç bir oyuncu olarak Roma altyapısından çıkıp, efsane oldu."

    UYGULARKEN GEÇ KALIYORSUN
    "Sende de bu potansiyel var. Tek eksiğin çalışmak. Çok çalışman gerekiyor" diyen Advocaat'ın, Ozan'a ise, "Oyun görüşünü çok beğeniyorum. Ancak düşündüğünü uygulamakta biraz geç kalıyorsun. Bu hızını da artırabilirsen çok önemli bir futbolcu olursun" tavsiyesinde bulunduğu bildirildi.
    1. 26 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 05:02
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