 Van Persie ve Salihle uçtu! – Fotomaç – 26 Ocak 2017
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    26 Ocak 2017, Perşembe
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    Van Persie ve Salihle uçtu!

    Van Persie ve Salihle uçtu!

    ’nda son 16’yı daha önce garantileyen F.Bahçe, gruptaki son maçında Amed’i Van Persie (2) ve ’ın golleriyle yendi. Beşiktaş maçını beklemeye başladı.

    C Grubu'nda Fenerbahçe son maçında 'i 3-0 yenerek, grubu galibiyetle bitirdi. Son 16'ya ikinci olarak yükselmeyi geçtiğimiz hafta garantileyen sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'ndaki mücadelede çok rahat oynarken, baştan sona üstün bir futbol sergiledi. Kanarya'nın gollerini 8. dakikada Salih Uçan, 36'da penaltıdan ve 44'te Robin van Persie kaydetti. maç boyunca sayısız pozisyondan da yararlanamadı.

    BEŞİKTAŞ MAÇI 4-5 ŞUBAT'TA
    Sarı-lacivertli ekipte, teknik direktör Dick Advocaat'ın görev verdiği genç oyuncular da performanslarıyla beğeni topladı. Fenerbahçe, son 16 turunda kurallar gereği D Grubu'nu birinci bitirmeyi garantileyen Beşiktaş ile eşleşti. İki takım arasında tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşma 4 ya da 5 Şubat'ta Vodafone Arena'da (Beşiktaş 1. olarak çıktığı için) oynanacak.



    İLK ONBİRDE 5 GENÇ
    Advocaat, formalite niteliği taşıyan Amed maçına yine genç ve yedeklerin yer aldığı bir kadro ile çıktı. İlk onbirde Fabiano, Savaş, Yiğithan, Kadir, İsmail Köybaşı, Caner, Samed, Salih, Karavaiev, Stoch ve Van Persie yer aldı.

    SALİH'TEN ENFES ÇALIM
    'ın yükselişi kupada da sürdü. Genç oyuncu, Amed karşısında 1 gol, 1 asistle sahanın en iyilerinden birisi olarak dikkat çekerken, van Persie'ye yaptığı asistten önce rakibine attığı şık çalım ayakta alkışlandı. Salih, 3 yıl 9 ay 18 gün sonra sarı-lacivertli formayla resmi bir maçta gol sevinci yaşadı.
    1. 26 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 05:28
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