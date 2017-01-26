 Robin ‘Hood’! – Fotomaç – 26 Ocak 2017
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    26 Ocak 2017, Perşembe
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    Robin ‘Hood’!

    Robin ‘Hood’!

    , iki aylık suskunluğunu 2 golle bozarken, attığı Panenka penaltısı nedeniyle kaleci Kazım’dan özür dileyip, formasını verdi.

    Amed Sportif karşısında ilk onbirde sahaya çıkan Robin van Persie, attığı 2 golle iki aylık gol orucuna son verdi. Hollandalı yıldız, 8'de Salih'in pasını soluyla filelere gönderirken, 36'da kazanılan penaltıyı da kaçırmadı. Robin en son 20 Kasım 2016'da ligde Galatasaray derbisinde 2 gol kaydetmişti. Van Persie, penaltı atışında yaptığı Panenka vuruşu (topu kalenin ortasına doğru hafifçe havalandırarak atmak) nedeniyle devre arasında kaleci Kazım'ın yanına giderek özür diledi ve formasını çıkarıp verdi.



    1. 26 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 05:01
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