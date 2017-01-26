Robin ‘Hood’!

Amed Sportif karşısında ilk onbirde sahaya çıkan, attığı 2 golle iki aylık gol orucuna son verdi. Hollandalı yıldız, 8'de Salih'in pasını soluyla filelere gönderirken, 36'da kazanılan penaltıyı da kaçırmadı. Robin en son 20 Kasım 2016'da ligdederbisinde 2 gol kaydetmişti. Van Persie, penaltı atışında yaptığı Panenka vuruşu (topu kalenin ortasına doğru hafifçe havalandırarak atmak) nedeniyle devre arasında'ın yanına giderek özür diledi ve formasını çıkarıp verdi.