Robin ‘Hood’!
Robin van Persie, iki aylık suskunluğunu 2 golle bozarken, attığı Panenka penaltısı nedeniyle kaleci Kazım’dan özür dileyip, formasını verdi.
Amed Sportif karşısında ilk onbirde sahaya çıkan Robin van Persie, attığı 2 golle iki aylık gol orucuna son verdi. Hollandalı yıldız, 8'de Salih'in pasını soluyla filelere gönderirken, 36'da kazanılan penaltıyı da kaçırmadı. Robin en son 20 Kasım 2016'da ligde Galatasaray derbisinde 2 gol kaydetmişti. Van Persie, penaltı atışında yaptığı Panenka vuruşu (topu kalenin ortasına doğru hafifçe havalandırarak atmak) nedeniyle devre arasında kaleci Kazım'ın yanına giderek özür diledi ve formasını çıkarıp verdi.
- 26 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 05:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 NE ALDIRACAGIZ FENER BJK YAPTIKLARINA SAYSIN BUNU ARTI 5ay SONRA BEDAVAYA FB GITSE NE YAZAR SAMPIYON BJK OLUR SENEYEDE ALIRIZ 1 FORVET BITER
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 9
Yorum
Fero Mehmet ekici ikaye FENERBAHCE istese en saglamini alir ama bizde 2. Yari transfer yok
- ''Benim için bir anlamı yok''
Toplam 8
Yorum
bistuyek ÇOK BEKLERSİN
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