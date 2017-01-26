Potada derbi günü
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin bu akşamki konuğu Galatasaray Odeabank...
Ülker Sport Arena'daki 'Türk derbisi' 20.45'te başlayacak ve beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak. Son maçında Kazan'ı Rusya'da yenen Kanarya, 12 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor. Galatasaray ise 6 galibiyet, 13 mağlubiyetle 14. durumda. Fenerbahçe'de Ekpe Udoh'un durumu maç saatinde belli olacak. Sarı-lacivertliler, Abdi İpekçi'de oynanan ilk yarıdaki maçta ezeli rakibini 103-87 mağlup etmişti.
- 26 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 05:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 NE ALDIRACAGIZ FENER BJK YAPTIKLARINA SAYSIN BUNU ARTI 5ay SONRA BEDAVAYA FB GITSE NE YAZAR SAMPIYON BJK OLUR SENEYEDE ALIRIZ 1 FORVET BITER
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 9
Yorum
Fero Mehmet ekici ikaye FENERBAHCE istese en saglamini alir ama bizde 2. Yari transfer yok
- ''Benim için bir anlamı yok''
Toplam 8
Yorum
bistuyek ÇOK BEKLERSİN
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